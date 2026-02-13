Amigos do Parque funcionará durante o Feriado de Carnaval em Campo Grande

O projeto Amigos do Parque irá funcionar durante todo o feriado de Carnaval em Campo Grande, de sábado (14) a terça-feira (16). A ação acontece todo final de semana, na Avenida do Poeta, localizada no Parque dos Poderes.

O projeto ‘Amigos do Parque’ foi criado pela Lei Estadual nº 4.682, e fecha uma das pistas do Parque para estimular e facilitar a prática desportiva.

A ação é realizada pelo Governo do Estado, através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) com apoio do Departamento Estadual de Trânsito, funcionando das 7h às 19h.

