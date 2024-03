Aplicativo do Detran-MS conta com opção para consultar veículos apreendidos

O Detran-MS continua inovando e facilitando a vida dos proprietários de veículos. Dessa vez, tanto no site, como no aplicativo do órgão, existe a ferramenta para consultar os veículos apreendidos em Campo Grande.

Essa ferramenta ajuda a identificar qual pátio credenciado o carro foi recolhido e iniciar os procedimentos de resgate.

Para acessar, é necessário estar logado, e disponibilizar as informações do veículo. Após o preenchimento desses dados, o sistema indicará a localização do bem e os débitos a serem pagos.

No pátio, o proprietário contará com um guichê de atendimento, podendo ter acesso a todas informações pertinentes ao veículo , explica a gerente regional de Campo Grande, Juliana Castro.

Antes, o proprietário precisava ir até a sede do Detran-MS para buscar informações sobre o veículo e levantar os débitos existentes. O próximo passo era ir até o pátio e fazer os ajustes necessários. Feito isso, voltava ao Detran para buscar o requerimento de liberação, que permitia a retirada do veículo no pátio.

O novo serviço permite ao proprietário fazer a negociação e resgatar o veículo no mesmo lugar e oferece inúmeros benefícios, agilidade e economia.

