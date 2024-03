ApÃ³s 'estreitar as relaÃ§Ãµes' na Capital, Governo de QuÃ©bec confirma vinda na Expogrande

Nesta semana, representantes do Governo de Québec, do Canadá, estiveram em Campo Grande, para tratar sobretudo do ensino superior, língua francesa e também capacitação e mobilidade internacional de trabalhadores e mão de obra entre o Brasil e Québec.

O Brasil é oitavo maior parceiro econômico mundial do Québec e primeiro na América do Sul. Em 2022, as trocas comerciais entre Brasil e Canadá totalizaram 10,56 bilhões de dólares, puxadas pela compra de fertilizante em função do conflito Rússia-Ucrânia. O Québec foi responsável por cerca de 2,9 bilhões de dólares.

"O encontro com a Prefeitura foi fundamental para estreitar as relações, que já vem acontecendo, entre o governo do Québec, a Cidade de Campo Grande e o Governo do Mato Grosso do Sul. Ficamos muito impressionados e interessados nas iniciativas como a Expogrande e vamos retornar para o evento. Estamos curiosos e ansiosos para conhecer melhor os avanços da Rota Bioceânica, passando aqui por Campo Grande”, disse Rafael Baldrighi, adido para assuntos públicos, culturais e educacionais.

Para o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, ainda há que considerar que o Canadá um destino estratégico para empresários que desejem estabelecer presença na América do Norte. “O Québec possui custos de vida operacionais competitivos, inúmeros incentivos, acesso direto aos principais mercados mundiais e mão de obra altamente qualificada. O ecossistema de inovação quebequense é destaque global em inteligência artificial, videogames, efeitos visuais e animação, entre outros”, pontua.

Já a prefeita Adriane Lopes destaca que Campo Grande tem potencial econômico, turístico e científico. “A partir dessa visita já temos confirmado o retorno do Governo de Québec para a Expogrande, e com certeza, novos negócios vão surgir. A Prefeitura tem trabalhado dia a dia para desburocratizar processos e legislações, e fazer com que novos empresários venham para cá, além de fortalecer os empresários que já estão na cidade, tendo em vista que Campo Grande oportuniza novas transações de mercado”, afirma.

