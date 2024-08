Após interdição da BR-163, Governo oferece suporte aos motoristas em duas rotas alternativas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos do Estado (Agesul), informou que devido à interdição da BR-163, na saída para Jaraguari, após o rompimento de uma barragem, está oferecendo suporte completo para o desvio de veículos em duas rotas alternativas para acesso à rodovia MS-010.

Mas por causa das peculiaridades de cada estrada que leva à MS-010, a Agesul orienta que os motoristas de veículos pesados utilizem a rota pela MS-244, enquanto motoristas de veículos leves devem optar pelo desvio pela rodovia MS-445.

