Bitto lança chapa de reeleição na OAB

O atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul, Bitto Pereira, lançou nessa terça-feira (8), a chapa "Pelo Futuro da OAB" em busca da reeleição no pleito de 22 de novembro.

A chapa conta com mais de 120 integrantes, tendo entre eles Camila Bastos (Vice-Presidente), Luiz Rene Amaral (Secretário-Geral), Letícia Miranda (Secretária-Adjunta) e Fábio Nogueira (Tesoureiro) compondo a diretoria.

Os advogados Daniel Castro, Gaya Schneider e Mansour Karmouche, são os candidatos da chapa representantes do Mato Grosso do Sul no Conselho Federal da OAB.

