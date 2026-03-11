Menu
Menu Busca quarta, 11 de marÃ§o de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Campo Grande planta novas figueiras na Avenida Mato Grosso para preservar identidade da cidade

Mudas cultivadas a partir de exemplares centenÃ¡rios reforÃ§am arborizaÃ§Ã£o urbana e legado paisagÃ­stico da Capital sul-mato-grossense

11 marÃ§o 2026 - 19h12Taynara Menezes

O canteiro central da Avenida Mato Grosso ganhou três novas figueiras nesta quarta-feira (11), em Campo Grande. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), integra o trabalho de preservação e renovação da arborização urbana da Capital.

As mudas, com sete anos, foram cultivadas a partir de exemplares das figueiras centenárias da Avenida Afonso Pena, preservando a genética dessas árvores que compõem a identidade paisagística da cidade. O cultivo ocorreu no Viveiro Municipal Flora do Cerrado.

“O plantio contribui para preservar a história e garantir a continuidade das figueiras na paisagem urbana. Essas mudas são descendentes das centenárias e asseguram que o legado continue para as próximas gerações”, afirmou o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

A gerente de Arborização da Semades, Dayane Zanella, destacou que a produção das mudas envolve seleção do material genético e acompanhamento técnico do crescimento das plantas ao longo dos anos.

Moradores e trabalhadores da região acompanharam o plantio e ressaltaram a importância da arborização para a qualidade de vida e para a identidade da cidade sul-mato-grossense.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu ComentÃ¡rio

Leia TambÃ©m

A ferramenta foi desenvolvida pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)
Cidade
Campo Grande ganha novo sistema da Ouvidoria com acompanhamento de demandas e opÃ§Ã£o de sigilo
Assinatura do termo com Sergio Longen, Flávio Kayatt e o deputado Paulo Côrrea
Cidade
Fiems e TCE firmam acordo para ampliar uso de energia renovÃ¡vel entre servidores
Terminal em Campo Grande - Foto: Jônatas Bis/JD1
JustiÃ§a
JustiÃ§a manda prefeitura reajustar tarifa tÃ©cnica dos Ã´nibus da Capital para R$ 7,79
Feira de adoção terá filhotes de gatos resgatados neste sábado na Capital
Cidade
Feira de adoÃ§Ã£o terÃ¡ filhotes de gatos resgatados neste sÃ¡bado na Capital
Foto: Divulgalção
Cidade
Engenheiro reforÃ§a protagonismo da alvenaria tradicional frente Ã  construÃ§Ã£o industrializada
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Caso foi atendido pela Defensoria Pública -
Tecnologia
Evento da Defensoria PÃºblica debate IA e desafios do Direito do Consumidor em Campo Grande
Foto: Divulgação
Cidade
Bazar solidÃ¡rio terÃ¡ itens da Receita Federal para ajudar crianÃ§as nas Moreninhas
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisão
JustiÃ§a
Traficante flagrado com 1,5 tonelada de maconha em Campo Grande pega 5 anos de prisÃ£o
Desembargador Ary Raghiant Neto - Foto: TJMS
JustiÃ§a
'Tempos de muito aprendizado', diz desembargador ao deixar o TJMS para voltar Ã  advocacia

Mais Lidas

Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
PolÃ­cia
ForÃ§a TÃ¡tica desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende trÃªs
Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
JustiÃ§a
JustiÃ§a condena soldado da PMMS por vÃ­deo em rede social com piada gravada em oficina
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher Ã© morta por elefante apÃ³s provocar animal na NamÃ­bia
Ludmila faleceu na tarde de ontem
PolÃ­cia
Jovem surta, briga com o namorado e morre ao tomar Ã¡gua com cocaÃ­na em Campo Grande