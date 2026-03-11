Campo Grande planta novas figueiras na Avenida Mato Grosso para preservar identidade da cidade

O canteiro central da Avenida Mato Grosso ganhou três novas figueiras nesta quarta-feira (11), em Campo Grande. A ação, conduzida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), integra o trabalho de preservação e renovação da arborização urbana da Capital.

As mudas, com sete anos, foram cultivadas a partir de exemplares das figueiras centenárias da Avenida Afonso Pena, preservando a genética dessas árvores que compõem a identidade paisagística da cidade. O cultivo ocorreu no Viveiro Municipal Flora do Cerrado.

“O plantio contribui para preservar a história e garantir a continuidade das figueiras na paisagem urbana. Essas mudas são descendentes das centenárias e asseguram que o legado continue para as próximas gerações”, afirmou o secretário da Semades, Ademar Silva Junior.

A gerente de Arborização da Semades, Dayane Zanella, destacou que a produção das mudas envolve seleção do material genético e acompanhamento técnico do crescimento das plantas ao longo dos anos.

Moradores e trabalhadores da região acompanharam o plantio e ressaltaram a importância da arborização para a qualidade de vida e para a identidade da cidade sul-mato-grossense.

