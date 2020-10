Campo Grande tem 1° crematório humanizado para acolher famílias no luto

Campo Grande recebeu o primeiro crematório no dia 7 de outubro, sendo o maior complexo funerário do centro-oeste e único no mundo com certificação de sustentabilidade LEED.

Para Nilma Ribeiro Cardoso, empresária e investidora do segmento há 30 anos, o investimento foi importante, mas a missão principal é acolher as famílias e fazê-las sentirem-se mais confortáveis num momento tão difícil, a perda de um ente querido.

Segundo o diretor executivo, Artur de Carli, a desmistificação da cremação em si é um dos objetivos do grupo. "Faremos um trabalho acirrado para desmistificar o fato de que cremar é caro e que é um serviço elitizado, pois nossa proposta é exatamente de acessibilidade para todos", conclui.

Para quem já tem plano com o parceiro Pax Nacional, acrescenta-se apenas R$ 5,00 à mensalidade e tem-se cobertura para toda a família, respeitando a carência de três meses.

Os planos de cremação particulares variam de R$ 2.600,00 a R$ 3.500,00 com pagamento em até dez vezes.

Para a arquiteta Alessandra Ribeiro, que assinou a obra: o complexo foi definido em três blocos que simbolizam a tríade do equilíbrio – corpo, alma e mente. Possui também um pé direito alto que foi inspirado na grandiosidade do universo e da revoada dos pássaros simbolizando um voo ao infinito. O piso, na cor vermelha, remete a terra e traz um aconchego para aqueles que perderam seus entes. "Projetamos um local para uma acolhida harmoniosa de pessoas de diferentes crenças, mas com o mesmo propósito, por isso imprimimos a simbologia universal do voo dos pássaros, já que são considerados mensageiros entre céu e terra", pontua.

Para De Carli, o diferencial do crematório está no Columbário, que é nada mais que um "cemitério" de urnas. "Muitas famílias ainda tem o costume da tradição de visitar cemitérios em dias de Finados e pensando nessa cultura, disponibilizamos o Columbário caso os familiares optem por não levar a urna cinerária pra casa", explica ele ao informar que o valor para utilizar o serviço é de R$ 250 ao ano.

O crematório funciona em regime de plantão 24 horas e fica na Avenida Tamandaré, nº 6.781, Vila Nasser. Mais informações podem ser consultadas pelo telefone 67 3361-2940 ou ainda pelo e-mail [email protected]

