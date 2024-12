Capital terá testagem rápida para HIV em mulheres que amamentam

Uma Resolução publicada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), institui em Campo Grande, a rotina de testagem rápida para HIV em mulheres que amamentam a partir do primeiro mês após o parto.



O teste também deverá entrar na rotina, juntamente com as consultas de puericultura da criança

Quando o resultado do teste rápido da mulher que amamenta for reagente (T1 E T2), ela será orientada a suspender a amamentação e notificar para HIV/Aids no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).



A partir do diagnóstico do HIV o início do tratamento com antirretroviral (TARV) é imediato na unidade de saúde.



Ainda conforme a Lei, “a criança exposta ao vírus do HIV deverá ser encaminhada para acompanhamento pelo infectologista pediátrico no serviço especializado por meio do Sistema de Regulação Ambulatorial (SISREG), e deve-se manter o cuidado compartilhado na unidade de atenção primária de referência, pelo menos até a definição de seu diagnóstico”.



A criança exposta ao vírus do HIV receberá a fórmula infantil gratuitamente através do serviço especializado (Centro de Doenças Infecto Parasitárias – CEDIP), em substituição ao leite materno.



