Casa da Saúde retoma atendimento à população na quarta-feira de Cinzas

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz estará retomando seus atendimentos à população apenas na quarta-feira de Cinzas, no próximo dia 18, em Campo Grande.

Isso ocorre devido ao ponto facultativo do Carnaval, que fecha as portas do espaço nos dias 16 e 17, segunda e terça-feira, respectivamente.

O local é responsável pela dispensação de medicamentos disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Para renovação de solicitações, dispensação de medicamentos e atendimento de protocolo – primeiro cadastro – o horário de atendimento será das 7 horas às 16 horas, com distribuição de senhas das 7 horas às 15h30.

A Casa da Saúde Carlos Alberto Jurgielewicz está atendendo em sua nova sede, localizada a rua Dom Aquino, 1.789, Centro, em Campo Grande.

