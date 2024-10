Cemitérios públicos terão duas missas no Dia de Finados; confira a programação

A Prefeitura de Campo Grande intensificou a manutenção, limpeza e organização dos cemitérios Santo Antônio, Santo Amaro e São Sebastião (Cruzeiro) para receber um público previsto de 30 mil pessoas nesse sábado (2), Dia de Finados.

Devido ao elevado número de visitantes, será proibido o acesso de veículos aos cemitérios. O horário da abertura dos cemitérios será às 7h e fechamento às 17h, com duas missas programadas em cada cemitério — uma pela manhã às 8h e outra à tarde às 15h. No Cemitério Santo Antônio estão sepultadas 16.013 pessoas. No Santo Amaro são 49.081 túmulos e, no Cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro, são aproximadamente 33.834 túmulos.

Segundo a Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes), a Guarda Civil Metropolitana atenderá os cemitérios com mais de 20 viaturas, entre motocicletas e quatro rodas, e um reforço no efetivo, tanto no entorno quanto dentro dos cemitérios, além de colaborar no controle de trânsito nessas regiões, em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito.

Servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sisep) estarão à disposição e identificados nos três cemitérios púbicos de Campo Grande, para auxiliar os visitantes com a localização dos túmulos e jazigos.

