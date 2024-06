Com alto investimento, obra deve recapear 19 km da Avenida Duque de Caxias

A avenida Duque de Caxias, que liga bairros importantes ao centro de Campo Grande, está passando por uma remodelação em um trecho de 19,6 quilômetros - cerca de 9,8 quilômetros em cada sentido da pista. Essa obra é um dos maiores investimentos de infraestrutura dos últimos anos, que custará R$ 32,4 milhões.

Com 28% das obras executadas, este projeto no lote 2 está recebendo um aporte financeiro de R$ 15,9 milhões em recursos estaduais. O recapeamento acontece entre a rotatória do Núcleo Industrial, Indubrasil e o acesso ao Aeroporto Internacional de Campo Grande - a avenida está sendo revitalizada em ambos os sentidos.

O trecho oposto, também de 9,8 quilômetros, está em processo de recuperação asfáltica através de um convênio entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Campo Grande e recursos da bancada federal - cerca de R$ 10 milhões, totalizando um investimento de R$ 16,5 milhões.

Somando-se os recursos estaduais, a recuperação completa da avenida envolve um investimento total de R$ 32,4 milhões para melhorar 19,6 quilômetros dessa via crucial, que desempenha um papel fundamental para os cerca de 100 mil habitantes dos bairros que ficam no seu entorno, na região oeste da cidade - saída para Aquidauana.

Essa obra não só facilita o tráfego diário de moradores e comerciantes, mas também serve como uma rota essencial para quem se dirige ao Pantanal pela rodovia BR-262. Essa melhoria tem sido considerada um avanço significativo na qualidade de vida e na infraestrutura da região.

