Com chuvas fortes, regiÃ£o sul de MS sofre com queda de energia

A Energisa informou que a chuva desta quinta-feira (21) atingiu com forte impacto, as cidades da região sul de Mato Grosso do Sul. Os ventos fortes levaram galhos e derrubaram árvores e postes sobre a rede elétrica nas localidades. Deixando alguns moradores sem energia elétrica.

À imprensa, a concessionária garantiu que, de forma imediata, acionou o plano de contingência e reforçou o número de equipes para atuar com segurança e de acordo com as normas técnicas, a fim de normalizar, o quanto antes, o fornecimento de energia para os moradores das cidades atingidas, como Antônio João, Ponta Porã, Amaral Moreira, Laguna Carapã, Amambai, Coronel Sapucaia e Sete Quedas. Além de algumas regiões de Campo Grande que também foram afetadas

"A empresa ressalta que nessas situações de temporais, quando objetos atingem a fiação, pode haver curto-circuito e rompimento de cabos que, ao cair ao solo, podem estar energizados. A orientação é: não se aproxime em hipótese alguma! Acione a Energisa que fará o atendimento com segurança", disse por meio de nota.

Serviço

A Energisa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp (Gisa): (67) 9 9980-0698 e aplicativo Energisa On.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também