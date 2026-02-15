Com investimento milionário, reforma do aeroporto da Capital deve terminar em junho

O Aeroporto Internacional de Campo Grande, administrado pela Aena Brasil, fechou o ano de 2025 com mais de 1,5 milhão de passageiros, consolidando um dos melhores desempenhos da história do terminal em MS. Para 2026, a expectativa é ainda mais positiva, com crescimento estimado em cerca de 4% no fluxo, segundo a administração do aeroporto.

De acordo com o diretor do aeroporto, Usiel Paulo Vieira, a projeção aponta para aproximadamente 1,648 milhão de passageiros ao longo de 2026. A estimativa foi apresentada em entrevista ao JD1 Notícias e está diretamente ligada às obras de ampliação e modernização em andamento no terminal.

Segundo o diretor, o histórico recente é bastante favorável e reforça o cenário de crescimento contínuo. “O histórico tem se mostrado muito favorável para a gente, porque vamos inaugurar, ainda no primeiro semestre de 2026, o aeroporto ampliado, com novas instalações. Então, sim, a gente tem boas expectativas para manter essa taxa de crescimento em Campo Grande”, explicou.

Obras avançam e somam R$ 300 milhões em investimentos

O diretor destacou que o Aeroporto Internacional de Campo Grande passa por um amplo processo de requalificação, com investimentos que somam cerca de R$ 300 milhões. As melhorias devem trazer mais conforto, segurança e modernidade aos passageiros.

A primeira etapa da obra deve ser entregue no final de fevereiro de 2026, com a inauguração da sala de embarque remoto, além de outras facilidades associadas ao novo espaço. Já a conclusão total da obra está prevista para junho de 2026.

“Em aproximadamente 24 meses, a gente consegue entregar um aeroporto ampliado e completamente requalificado. É uma obra rápida e muito significativa para a cidade”, afirmou Usiel.

Mais conforto e fim da exposição ao sol e à chuva

Entre os principais avanços, o diretor destacou o novo modelo de embarque, que deve acabar com um antigo problema enfrentado pelos passageiros em Campo Grande.

“A gente vai trazer muito mais conforto. Os passageiros vão poder embarcar por pontos adequados, sem ficar expostos às intempéries do tempo, como sol ou chuva, algo que sempre aconteceu aqui. Vamos entregar um terminal totalmente requalificado, com infraestrutura modernizada”, pontuou.

Usiel Paulo finalizou ressaltando que as melhorias colocam o Aeroporto de Campo Grande em um patamar compatível com o que a população merece. “A gente coloca o aeroporto de Campo Grande onde os cidadãos campo-grandenses merecem estar.”

Avaliações dos passageiros

Antônio Cícero, de 63 anos, que passava pela primeira vez pelo Aeroporto de Campo Grande com a família, contou que estava de passagem na cidade, vindo do Tocantins e a caminho de Porto Seguro. Sobre as obras em andamento no terminal, ele comentou, "Muito importante mesmo. Pela primeira vez achei o aeroporto bonito, agradável e bem organizado. As pessoas atendem muito bem, estão de parabéns. É uma equipe que sempre nos atende com atenção. Foi um grande prazer e estamos satisfeitos."

Outro passageiro a dar sua opinião sobre o aeroporto foi Adilson César, de 57 anos, natural de Petrolina, que estava a caminho de Pernambuco. "Eu achei legal. Até estava comentando com meus amigos que ele é bem parecido com o nosso aeroporto em Petrolina. O espaço é bem bacana e os profissionais são muito atenciosos."

Adilson também comentou sobre a experiência em Mato Grosso do Sul: "É a primeira vez que venho ao estado e gostei muito. Achei o aeroporto muito organizado."

Trabalhadores

As obras também são bem vistas pelos colaboradores do aeroporto. Jaqueline Assis contou, "Venho trabalhando aqui no aeroporto há muito tempo e é muito gratificante continuar e, principalmente, participar deste processo de reforma. É um ganho muito grande para o aeroporto e para os moradores de Campo Grande."

Ela comentou sobre a implantação das pontes de embarque (fingers), "É um sonho de Campo Grande sendo realizado. Quem é daqui sabe o quanto todos esperaram por essas pontes. Vai ser muito bom para a cidade e também melhora o nosso ambiente de trabalho."

O diretor do aeroporto, Usiel Paulo, explicou que os trabalhadores são ouvidos durante o andamento das obras, "Temos reuniões mensais com toda a equipe para mostrar as etapas da obra e escutá-los. Isso permite identificar pontos que ainda podemos melhorar ou adequar dentro do planejamento original."

Ele destacou ainda que a Aena busca criar um ambiente acolhedor para os trabalhadores, promovendo participação e diálogo contínuo durante toda a execução do projeto.

Investimentos do Governo Federal

Neste mês, o Ministério de Portos e Aeroportos e a Aena Brasil anunciaram R$ 9,2 bilhões em investimentos para 11 aeroportos do país. O projeto conta com financiamento de R$ 4,7 bilhões via BNDES para aeroportos de quatro estados. As melhorias prometem mais conforto aos passageiros e devem gerar quase 3 mil empregos.

O anúncio foi feito em cerimônia no Palácio do Planalto, apresentando um robusto plano de investimentos para a modernização da infraestrutura aeroportuária nacional. Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, entre outras autoridades.

Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, o pacote de investimentos foi desenhado para superar gargalos históricos da aviação civil. A estratégia atua em duas frentes: resolve a saturação estrutural de Congonhas, peça-chave na malha aérea doméstica, e promove a interiorização da aviação nacional.

O diretor-presidente da Aena Brasil, Santiago Yus, reforçou o compromisso de longo prazo da companhia espanhola com o país, classificando o momento como um marco histórico:

"O futuro do Brasil se constrói com ousadia e parceria. Estamos aqui hoje para formalizar a maior operação de financiamento para infraestrutura aeroportuária da história do país. Graças ao apoio do Governo Federal e do BNDES, damos início a uma nova era para a aviação civil brasileira, ampliando a modernização de 11 aeroportos em quatro estados. Esse investimento demonstra nossa confiança no crescimento do Brasil: recebemos a oportunidade de contribuir para conectar este país consigo mesmo e com o mundo."

