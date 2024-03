Comunidade Homex receberá redes de água e esgoto

Aproximadamente 1,5 mil famílias residentes na comunidade Homex, situada no Jardim Centro-Oeste, região sul de Campo Grande, receberão melhorias no local onde moram, com as obras de saneamento básico. O marco será oficializado durante o evento ‘EMHA em Ação’ que acontece neste sábado (16). É uma parceria da Prefeitura da Capital e Águas Guariroba, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto da Cidade.

As obras, que têm início já na próxima semana, levam acesso regular aos serviços de água e esgoto para toda a comunidade, começando pela Rua Mairinque, no coração do Jardim Centro-Oeste. Este projeto é resultado de anos de estudos de viabilidade de regularização na região, iniciados em 2017, visando atender às necessidades básicas e essenciais das famílias que residem na comunidade.

Durante o evento, equipes da EMHA (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) e da Águas Guariroba estarão disponíveis para realizar o cadastramento dos moradores, garantindo que todos tenham acesso adequado aos serviços prestados. Este é apenas o primeiro passo de uma série de intervenções planejadas pela prefeitura da capital para proporcionar uma melhor qualidade de vida e infraestrutura para os moradores da comunidade Homex.

Para o diretor-presidente da EMHA, Claudio Marques, além de melhorias tangíveis, como água potável e tratamento de esgoto, as obras de saneamento básico na comunidade Homex promoverá um impacto positivo em diversos aspectos do cotidiano dessas famílias. “Estamos comprometidos em garantir que todos os moradores da Homex possam ter um ambiente mais saudável e digno. O início dessas obras é um passo importante nessa direção”, pontuou Claudio Marques.

Comunidade Homex

A comunidade Homex abrigava desde 2013, cerca 1,5 mil famílias em condições irregulares de moradia. Em março do ano passado, a Prefeitura sancionou o Projeto de Lei nº 10.885/2023 que regulariza a área fundiária da Homex, colocando fim ao drama vivido pelos moradores que aguardavam o desfecho há mais de uma década.

No local, a EMHA já iniciou os trabalhos de georreferenciamento, levantamento topográfico e finalizou a selagem das moradias e a captação da documentação necessária para a abertura dos processos individuais de regularização fundiária. A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o final deste ano.

Serviço

EMHA em Ação – Parceria Águas Guariroba;

Sábado (16);

Às 13h30;

Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão – Rua José Pedrossian, 1270.

