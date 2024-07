Desafio do 'Hamburgueiros do MS' pode criar o hambúrguer mais pesado do Brasil

Para estimular a criatividade e promover um engajamento entre as hamburguerias locais, o grupo Hamburgueiros do MS está lançou o desafio de "Criar o Hambúrguer mais pesado do Brasil" começou essa semana.

O desafio consiste em: as hamburguerias do grupo Hamburgueiros do MS precisam mostrar o melhor de suas habilidades culinárias adicionando seu toque único para a construção do hamburguer.

O primeiro estabelecimento acrescentou o bacon em um X-Salada tradicional, enquanto a segunda hamburgueria, precisa acrescentar outro ingrediente, e assim por diante. Com isso, a criação do hambúrguer de metro será um processo colaborativo, com a expectativa de culminar em uma obra-prima gastronômica que será apresentada ao público.

Vale lembrar que a montagem deve obedecer uma ordem sem criar níveis de dificuldade na montagem do lanche.

O processo pode ser acompanhado na página @ hamburgueirosdoms.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também