Cidade

Edital abre prazo de 5 dias para adoção de áreas públicas em Campo Grande

Empresas interessadas em adotar canteiros ou rotatórias devem manifestar interesse enviando e-mail para a Propam ou presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão

08 dezembro 2025 - 16h10Taynara Menezes
As propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao CidadãoAs propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão   (Foto: Divulgação)

Por meio de edital, a Prefeitura de Campo Grande, abriu prazo de cinco dias úteis para que empresas e entidades manifestem interesse em adotar e manter áreas públicas por meio do Programa de Parceria Municipal (PROPAM).

O documento apresenta a lista de locais que já receberam solicitações de adoção e permite que outros interessados enviem propostas em igualdade de condições.

As propostas podem ser encaminhadas por e-mail ou entregues presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão. Entre as áreas solicitadas estão canteiros e rotatórias em diversos bairros, por empresas como ASA Serviços Médicos, Autoescola Wind Car, Boutique Gastronômica, Oliveira e Carneiro Ltda., Restaurante Ranchinho e Viva Haus.

O PROPAM incentiva a participação social na conservação de espaços públicos, colaborando para a preservação ambiental e a melhoria da paisagem urbana.

 

