Energia Social: prazo para atualizar dados e evitar suspensão vai até domingo

Os beneficiários do Energia Social, de 23 municípios de Mato Grosso do Sul, precisam fazer o recadastramento do programa até domingo (20), para evitar a suspensão do subsídio a partir de janeiro de 2025. Mais de 154 mil famílias são atendidas pelo programa no estado.

A primeira semana da força-tarefa para o recadastramento começou hoje (14) e segue até o dia 20 de outubro, nos seguintes municípios:

Alcinópolis; Anastácio; Aquidauana; Bandeirantes; Camapuã; Campo Grande; Corguinho; Corumbá; Coxim; Dois Irmãos do Buriti; Figueirão; Jaraguari; Ladário; Miranda; Pedro Gomes; Porto Murtinho; Rio Negro; Rio Verde de Mato Grosso; Rochedo; São Gabriel do Oeste; Sidrolândia; Sonora; e Terenos.

O recadastramento é fundamental para garantir que o benefício continue a ser destinado às famílias que realmente precisam.

Nessas cidades, os beneficiários poderão se recadastrar por meio do site, no CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) ou nas sedes do Mais Social e das agências da Empresa de Sanesul (Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul) de cada cidade.

A Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), que gerencia o programa, informou que nos meses de novembro e dezembro, ações semelhantes serão realizadas nos demais municípios do Estado.

