Energisa restabelece 95% da energia na Capital após tempestade

A Energisa continua a implementar seu plano de contingência após a forte tempestade que atingiu Campo Grande na última quarta-feira (09). A distribuidora conseguiu restabelecer, até o momento, 10 vezes mais clientes do que em dias normais de serviço, deixando 95% dos clientes normalizados após o impacto da chuva.

Esse resultado só foi possível com o aumento do número de equipes em campo, trabalhando de forma ininterrupta para restabelecer o serviço nas áreas ainda sem energia, incluindo reforços de outras localidades.

A prioridade da concessionária é atender hospitais, unidades de saúde e situações que possam comprometer a segurança da comunidade, como presídios. Além disso, o atendimento a clientes que dependem de equipamentos vitais para sobrevivência também é priorizado.

Vale ressaltar que os bairros que permanecem parcialmente afetados na Capital são: Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, Jardim Batistão, Carandá Bosque, Tiradentes, Universitário, Vila Popular, Moreninha e Mata do Jacinto.

A Energisa recomenda que os consumidores priorizem o atendimento pelo WhatsApp: (67) 99980-0698 e pelo aplicativo Energisa ON.

