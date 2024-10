Estudantes poderão usar transporte público gratuito para realizar o Enem

Nos próximos dias 3 e 10 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Enem, os candidatos inscritos no Exame em Campo Grande, poderão garantir o benefício do transporte público gratuito.

O Decreto n.º 15.718/2023, regulamenta o passe de estudante gratuito para os participantes do Enem e nos vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial. Serão duas passagens gratuitas, de ida ao local de prova e volta para casa somente nos dias de prova.

Os usuários que forem realizar a prova e quiserem a isenção no transporte, deverão acessar esse link: www.consorcioguaicurus.com.br/servico/gratuidades/ e realizar o cadastramento com os seguintes documentos: cópia comprovante de inscrição do exame; cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudantil vigente ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato; cópia frente e verso do documento de identidade; número do WhatsApp ou e-mail para comunicação do resultado da análise do benefício.A isenção dá direito a duas passagens gratuitas (ida e volta) para o trajeto residência – local da prova – residência, nos dias 03 e 10 de novembro, facilitando o deslocamento em toda a cidade.

A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível e será exclusiva para os estudantes residentes no município de Campo Grande.

Cronograma

Linhas 070, 080 e 081: Vão operar seguindo o plano de sábados.

Linha 072: Seguirá o plano de domingos e feriados, com a inclusão de dois veículos extras para reforçar o atendimento.

Linhas 221 e 222: Vão operar seguindo horários específicos, ajustados conforme demanda. A linha 221 iniciará sua operação às 9h40 e encerrará às 13h35, com intervalos de 45 minutos entre as viagens.

Demais linhas: Funcionarão conforme o plano de domingos e feriados, garantindo a cobertura usual.

Além disso no período das 9h às 12h, serão disponibilizados três veículos reservas com tripulação nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão Bandeirantes, Gen. Osório e Hércules Maymone, para atender eventuais demandas.

A operação será monitorada pelo Consórcio Guaicurus e Agência Municipal de Transporte e Trânsito – Agetran.

