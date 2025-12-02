Fumacê percorre cinco bairros hoje; veja se o seu está na rota

O combate ao Aedes aegypti será intensificado nesta terça-feira (02) em Campo Grande, com a aplicação do serviço de UBV (Fumacê) em cinco bairros da Capital. As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais circulam das 16h às 22h pelos seguintes locais: Jardim Panamá, Santo Amaro, Vila Popular, Maria Aparecida Pedrossian e Jardim Noroeste.
Para aumentar a eficácia do inseticida, a orientação é que os moradores abram portas e janelas durante a passagem do veículo, permitindo que o produto alcance áreas onde os mosquitos costumam se abrigar.
A operação pode ser suspensa ou remarcada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, condições que dificultam a dispersão adequada do veneno. O inseticida age principalmente contra os mosquitos adultos — especialmente as fêmeas, responsáveis pela transmissão de dengue, zika e chikungunya.