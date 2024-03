Hemosul precisa com urgência de doações de sangue O+ na Capital

O Hemosul está com estoque mínimo, e precisa urgente de doações de sangue, de todos os tipos, em Campo Grande. Os estoques de 0 + estão apenas com 37%.

Segundo o Hemosul, os doadores podem ir em qualquer unidade de atendimento neste sábado (14). Veja abaixo a lista de como doar sangue:

O que é preciso para doar sangue:

É necessário levar documento oficial com foto;

Estar saudável, descansado e alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos;

Adolescentes entre 16 e 17 anos podem doar acompanhamento e autorização do responsável legal;

Pesar no mínimo 51 kg;

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, 11 meses e 29 dias.

Quem não pode doar sangue:

Quem teve Hepatite após 11 anos de idade;

Doença de Chagas, Câncer, Sífilis;

Pessoas infectadas pelo HIV e seus parceiros;

Homens e mulheres com parceiro (a) eventual ou múltiplos parceiros sexuais, que mantêm relações com ou sem o uso de preservativo;

Pessoas que compartilham seringas;

Pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ilícitas.

A unidade de atendimento do Hemosul, fica localizada na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 1304. O horário de atendimento é de segunda à sábado, das 7h às 17h. O número para contato é (67) 3312-1500.

