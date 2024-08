Homem morre em acidente na BR-163 com Fiat Uno e caminhão

Um homem de 40 anos foi vítima fatal de um acidente na BR-163 na noite deste sábado (24). O caso envolveu o carro que ele dirigia e um caminhão.

A vítima não teve o nome divulgado. Mas segundo o boletim de ocorrência, o homem dirigia um Fiat Uno sentido bairro Tiradentes, quando perdeu o controle em uma curva. O carro rodou na rodovia e bateu de frente com o caminhão que ia em direção a saída de São Paulo.

O motorista do carro morreu no local, enquanto o condutor do caminhão saiu ileso. Foram acionadas a Polícia Rodoviária Federal, a CCR MSVia, a Polícia Civil e a Perícia Técnica. O corpo da vítima foi levado ao Imol.

