JD1TV: Campo-grandenses flagram 1° Tesla Cybertruck andando pelas ruas da Capital

O Testla Cybertruck, a picape elétrica da empresa de Elon Musk, chegou em Campo Grande, e quem andava pelas ruas nesta quinta-feira (19) avistou o 1º modelo do tipo a rodar pelas vias da Capital.

Com um preço base de quase US$ 80 mil, quase R$ 500 mil na cotação atual, o veículo pode chegar a custar a custar próximo dos US$ 100 mil, valor que gira em torno de R$ 615 mil reais, levando em conta o valor atual do dólar. O preço, no entanto, pode ser muito maior ainda, levando em conta a taxação do veículo importado ao entrar no Brasil.

A chegada do veículo foi acompanhada de fortes reações nas redes sociais, com alguns usuários chegando até mesmo a caçoar do formato único do veículo. “Tem serralheiro aqui em Campo Grande que faz melhor”, disse um dos usuários, se referindo ao design pouco usual do veículo.

“Parece mais uma caixa de ferramentas com rodas”, disse outro, dando destaque ao formado quadrado que é característico do veículo.

“Bem futurista”, comentou outro, elogiando o visual do Cybertruck.

Confira o vídeo do 1° Tesla Cybertruck a rodar pelas ruas de Campo Grande:

