JD1TV: Cuidado! Poste de energia pega fogo na Rua Brasil

A fiação elétrica de um poste de energia da Rua Brasil com a Abrão Júlio Rahe, em Campo Grande, pegou fogo na tarde desta quinta-feira (6). O alerta é para que a população tenha cuidado ao passar pelo local.

Segundo uma leitora do JD1, que estava no local no momento do ocorrido, a polícia isolou a área para que ninguém chegasse próximo do poste.

De acordo com a Energisa, uma equipe da concessionária está trabalhando no local. O fogo teve início em um fio de telefonia.

"A Energisa informa que a ocorrência foi registrada às 13h15 e foram deslocadas equipes até o local. Após inspeção na rede, foi identificado um cabo rompido, sendo necessário abrir o transformador interrompendo 74 clientes. Após o reparo, os clientes foram restabelecidos às 15h33. Os danos na rede de telefonia são de responsabilidade das respectivas empresas", informou por meio de nota.

Segurança

A concessionária orienta que a população não se aproxime de cabos rompidos ou caídos ao chão, pois podem representar riscos à segurança.

O cliente deve entrar em contato imediatamente com a Energisa pelo 0800 722 7272 ou com o Corpo de Bombeiros.

