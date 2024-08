Jeep capota após ser atingido por Cruze; bebê de um mês estava em um dos veículos

Na tarde desta quinta-feira (22), um Jeep Renegade capotou após ser atingido por um Chevrolet Cruze no cruzamento da Rua Albert Sabin com Melvin Jones no bairro Caiçara.

O Corpo de Bombeiros foi acionado. No Jeep estava apenas a motorista. Já no outro veículo estavam um homem, uma mulher e um bebê de apenas um mês e meio, estes dois últimos foram levados à Santa Casa de Campo Grande pelo SAMU.

Os dois carros estão com os documentos regularizados. As ruas tiveram desvio, mas já estão liberadas.

Veja o momento do acidente:

