Justiça Itinerante suspende atendimentos no Carnaval

A Justiça Itinerante não realizará atendimentos nos bairros nesta semana em razão das comemorações de Carnaval. Os serviços serão retomados normalmente na próxima semana, conforme calendário regular.
O atendimento judiciário móvel em Campo Grande ocorre das 7h às 11h30. O serviço prioriza idosos, gestantes e pessoas com deficiência, com distribuição de senhas limitadas.
Mais informações podem ser obtidas durante os dias de funcionamento pelos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537 ou diretamente na sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85, Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa.
Deixe seu Comentário
Leia Também
Cidade
No MPMS, indígenas pressionam prefeitura por terrenos prometidos no Jd. Inápolis
Polícia
Mulher é esfaqueada pelo companheiro e espera mais de três horas por atendimento médico
Justiça
TJ nega trancamento de ação contra capitão da PMMS por constituição de empresa
Cidade
Veja o que abre e o que fecha no Carnaval em Campo Grande
Cidade
Agetran inicia Operação Carnaval 2026 com esquema especial no transporte coletivo
Cidade
Com investimento milionário, reforma do aeroporto da Capital deve terminar em junho
Cidade
Agems reforça fiscalização no transporte com inteligência de dados
Cidade
Psicóloga explica por que cães e gatos se tornam alvo de dores humanas mal resolvidas
Justiça
Justiça determina medida protetiva e avisa ex-deputado 'Tio Trutis' sobre risco de prisão
Justiça