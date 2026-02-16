Justiça Itinerante suspende atendimentos no Carnaval

A Justiça Itinerante não realizará atendimentos nos bairros nesta semana em razão das comemorações de Carnaval. Os serviços serão retomados normalmente na próxima semana, conforme calendário regular.



O atendimento judiciário móvel em Campo Grande ocorre das 7h às 11h30. O serviço prioriza idosos, gestantes e pessoas com deficiência, com distribuição de senhas limitadas.



Mais informações podem ser obtidas durante os dias de funcionamento pelos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537 ou diretamente na sede do Juizado, localizada na Rua Antônio Corrêa, 85, Vila Glória, entre as ruas Rui Barbosa e Pedro Celestino, próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa.

