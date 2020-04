Luciano Martins é o novo diretor da Funsat

Luciano Silva Martins é o novo diretor da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), ele assumiu o cargo na última sexta-feira (17), após o decreto “PE” 929 publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande.

Ele ocupa a vaga deixada por Cleiton Freitas Franco, que se afastou da função para assumir um novo projeto no Gabinete do Prefeito, que visa fomentar a geração de empregos diante da pandemia do novo coronavírus.

Luciano Martins tem 43 anos e é formado em Direito pela Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande; possui Especialização em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O novo diretor-presidente da Funsat ocupou o cargo de secretário-adjunto da Controladoria Geral do Município e da Secretaria de Governo da Prefeitura de Campo Grande. Luciano atuou também como professor na Faculdade Estácio de Sá e como instrutor em cursos de formação ministrados no centro de ensino da PM-MS.

“Esse gesto de confiança da gestão nos motiva a seguir firmes no propósito de bem servir a população de Campo Grande, agora na Funsat”, comentou Luciano ao aceitar o cargo se mostrando ciente da responsabilidade que encontrará pela frente.

