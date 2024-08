Marcha para Jesus: montagem de palco interdita Avenida ao lado do Parque das Nações

A montagem do palco que será usado nos shows da Marcha para Jesus, no dia 26 de agosto, está interditando trecho da Avenida Professor Luís Alexandre, rua lateral do Parque das Nações Indígenas. A orientação é para que condutores busquem rotas alternativas.

Com duração de cinco dias, o bloqueio da Avenida terminará às 18h da próxima terça-feira (27). Durante esse período, o local ficará interditado entre a Avenida Afonso Pena e a Avenida Arquiteto Rubens Gil de Camilo.

A rota alternativa para aqueles que costumam fazer esse caminho, é pela Helio Yoshiaki Ikeziri.

