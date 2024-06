Moreninha IV irá receber uma nova etapa de asfalto e drenagem

O bairro Moreninha IV, em Campo Grande, irá ganhar este mês uma nova etapa de asfalto e drenagem, com várias ruas sendo contempladas. A nova etapa de asfalto promovido pela Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) terá um investimento de R$ 1,38 milhão do Governo do Estado.

Nesta nova etapa serão asfaltadas as ruas Clotilde Chaia, Maria Cândida de Rezende, Oriomar Fernandes (entre a as ruas Ivo Osman Miranda e Copaíba), Copaiba (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes) e Ivo Osman Miranda (entre as ruas Clotilde Chaia e Oriomar Fernandes).

Depois da publicação do contrato, a próxima passo do projeto é a assinatura da ordem de serviço para o começo das atividades nas vias urbanas. A empresa responsável pelo projeto terá o prazo definido para concluir as atividades.

Novo acesso – Outro projeto de infraestrutura na região das Moreninhas é a obra do novo acesso ao bairro. Lá serão investidos R$ 42,9 milhões do Governo do Estado.

Segundo a Agesul, a obra já teve 70,65% das atividades concluídas, sendo que 98% da drenagem já está pronta e a pavimentação asfáltica prevista chegou.

Faz parte do projeto a pavimentação da Avenida Alto da Serra, com implantação de uma ciclovia. Asfalto nos trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo.

O serviço também conta com uma segunda etapa. Esse trecho vai ligar o final da avenida Alto da Serra à rua Salomão Abdala, conectando as avenidas Guaicurus, Rita Vieira de Andrade e Eduardo Elias Zahran. Neste lote o Governo de Mato Grosso do Sul deve investir cerca de R$ 32 milhões em pavimentação, drenagem, construção de ponte e instalação de ciclovia.

“Essa obra vai ligar regiões e melhorar o trânsito na região. Nesta obra são mais de 92 mil metros quadrados de asfalto novo, 31 mil metros quadrados de recapeamento e nove mil metros de drenagem”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.

