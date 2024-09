Motociclista sai intubado de acidente após bater na traseira de carreta no Indubrasil

Motociclista, de 24 anos, foi socorrido em estado grave e saiu intubado em uma viatura de resgate, logo após sofrer um grave acidente de trânsito, quando colidiu na traseira de uma carreta na Avenida Principal, região do Indubrasil, em Campo Grande, na manhã desta terça-feira (10).

Informações preliminares repassadas para a reportagem apontam que a vítima não conseguiu desviar do veículo longo que estaria preparada para entrar em uma empresa, onde descarregaria a carga.

Com o impacto, no para-choque traseiro da carreta, a vítima ficou em estado grave e foi socorrido por duas viaturas do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), precisando ser intubado antes de ser levado para a Santa Casa.

Ainda segundo repassado, a motocicleta foi retirada do local, pois estaria sob suspeita de estar com a documentação irregular. Não há informações se o motociclista era habilitado.

A Polícia Militar de Trânsito esteve no local apurando as circunstâncias do acidente.

