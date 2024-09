MP pressiona prefeitura de Campo Grande a fiscalizar centro de reciclagem no Caiobá

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um procedimento administrativo para averiguar a atuação da Prefeitura de Campo Grande quanto à regularização do Centro de Reciclagem, localizado na Rua Cachoeira do Campo, nº 714, Bairro Portal Caiobá. A denúncia recebida pela Ouvidoria do MPMS aponta que o centro está causando graves transtornos na região, incluindo proliferação de animais, mau cheiro e risco de incêndios.

A promotora Luz Marina Borges Maciel Pinheiro instaurou o Procedimento Administrativo nº 09.2024.00009752-1 para monitorar as ações do município. De acordo com o MPMS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) recebeu reclamações registradas sob os processos nº 63712/2023-72 e 31401/2023-62, além de fotografias que ilustram os problemas enfrentados pela comunidade local.

A prefeitura solicitou um prazo adicional para realizar uma vistoria no local e devido à alta demanda por serviços similares. O pedido foi inicialmente deferido, e a SEMADUR novamente requisitou uma prorrogação de prazo por mais trinta dias, a qual também foi aprovada.

O caso continua a ser investigado pela 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente.

