'Mutirão Emprega CG 50+' será realizado na próxima quinta na Capital

Em parceria com 10 empresas, a Funsat (Fundação Social do Trabalho) vai realizar, na próxima quinta-feira (21), o Mutirão Emprega CG 50+, que tem por objetivo a recolocação de profissionais com mais de 50 anos no mercado de trabalho. A ação acontecerá das 8h às 13h, na sede da Funsat, com a oferta de mais de 150 vagas em diversas áreas e funções.

As vagas disponíveis são para auxiliar de armazenamento (10); operador(a) caixa (15); operador de loja (14); repositor(a) – 2; separador(a) – 2; técnico(a) em carnes (2); vigia/vigilante (3); auxiliar de limpeza (24); auxiliar de atendimento (5); supervisor(a) de produção (3); encarregado de obras (1); fiscal de perdas/fiscal de lojas (4); motorista entregador (5); empacotador (5); zelador (2); assistente administrativo/financeiro (2), entre outras.

São parceiros da Funsat nesta edição: Supermercado Pires, Atacadão, Fort Atacadista, Funcional, Sicred, Solurb, Assaí Atacadista, Soldamaq, Shopping Campo Grande e Sertão.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5817 ou 5826).

Serviço

Mutirão Emprega CG 50+

Quinta-feira (21);

Das 8h às 13h;

Funsat - Rua 14 de Julho, 992.

