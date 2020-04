Obras na região do Nova Lima estão 90% concluídas, diz Governo

O Governo de Maro Grosso do Sul anunciou nesta quarta-feira (29) que as obras de infraestrutura no complexo Zé Tavares, na Região do Nova Lima, estão 90% concluídas. Os recursos para a realização dos trabalhos são oriundos de R$ 19 milhões do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), que estavam paralisadas.

As obras estão sendo realizadas em parceria com a Prefeitura de Campo Grande. De acordo com o Governo, o segundo acesso do Nova Lima que liga a Rua Francisco Pereira Coutinho com a Marques de Herval é a última fase da primeira etapa das obras no complexo, que também integra drenagem e pavimentação asfáltica já finalizados.

Segundo o secretário especial de gestão política na Capital, Carlos Alberto de Assis, mesmo com a pandemia do novo coronavírus o complexo será logo concluído.

