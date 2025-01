Olha o golpe! Detran-MS alerta que não envia e-mail ou SMS sobre suspensão de CNH

Mais uma vez, golpistas tentam passar a perna em condutores de Mato Grosso do Sul ao relatar sobre supostas cobranças para que o motorista não perca a carteira de habilitação por meio de e-mails e SMS. Contudo, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) informa que só se comunica pelos canais oficiais.

Não há registro de quantas pessoas já caíram no golpe em Mato Grosso do Sul. Os primeiros casos surgiram no final do ano passado, em Nova Andradina, com envio por SMS.

Assim como o golpe aplicado no fim do ano passado, por SMS, os golpistas enviam uma notificação de que a pessoa está com processo de suspensão em andamento. Ao acessar o suposto link enviado, agora por o e-mail, o cidadão é direcionado a uma página que imita o GOV.BR do Governo Federal.

Ao preencher os dados para fazer a consulta, o resultado mostra dados pessoais do condutor, e supostas informações da infração cometida e valores, além de um campo com a opção 'regularizar'.

Em caso de dúvidas o Detran-MS disponibiliza canais oficiais como o Portal de Serviços Meu Detran (www.meudetran.ms.gov.br), o aplicativo Detran MS, a Central de Informações, por telefone, pelos números 154 (Capital) e (67)3368-0500 (Interior) ou ainda agendar atendimento numa das 94 agências do Detran-MS no estado.

