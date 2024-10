Olho no calendário! Pagar licenciamento de veículos com placa final 0 vai até dia 31

Termina na próxima semana, 31 de outubro de 2024, o calendário anual de licenciamento de veículos. Segundo dados extraídos no dia 16 de outubro, Mato Grosso do Sul possui frota de 1.816.729 veículos, dos quais 28,46%, ou seja 516.990 veículos, ainda estão inadimplentes com o licenciamento 2024.

O vencimento do licenciamento é escalonado e segue um calendário conforme o final das placas. No mês de abril venceram as placas com finais 1 e 2, em março, as placas com final 3, em junho, finais 4 e 5, já em julho foi a vez dos veículos com final da placa 6, agosto finais 7 e 8, em setembro final 9 e este mês finalizando o calendário, são as placas com final 0.

Para o pagamento da taxa, o proprietário do veículo pode procurar uma das agências do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) ou no site www.meudetran.ms.gov.br acessar a aba veículos e “Consultar Débitos de Veículos” ou ainda consultar pelo aplicativo “Detran MS”.

Após o pagamento, o cidadão pode verificar no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) se o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV) está atualizado para o exercício de 2024. Vale ressaltar que o documento é obrigatório e deve ser apresentado sempre que solicitado pela autoridade de trânsito, na versão física ou digital.

Caso o veículo seja flagrado em fiscalização sem o licenciamento válido, o proprietário recebe uma multa gravíssima no valor de R$ 293,47, somando sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), e o veículo poderá ser recolhido ao pátio, caso o proprietário não consiga quitar a taxa pelo talonário digital do agente de trânsito.

