Parada Natalina acontece na Rua 14 de Julho nesta terça-feira

A Rua 14 de Julho terá uma Parada Natalina nesta terça-feira (17), com a participação da Família Rena a partir das 18h30. A ‘Parada da 14’ terá mais uma edição nesta semana, na quinta-feira, dia 19, também às 18h30, se repetindo nos dias 21 e 23.

Para os próximos dias, a programação das paradas natalinas continua na Cidade do Natal, nos altos da Avenida Afonso Pena, levando ainda mais magia às noites de fim de ano.

Cidade do Natal - Nesta terça-feira, a Cidade do Natal oferece uma programação especial com a apresentação do Coral Canto em Campo, às 19h.

Além das apresentações culturais, os visitantes da Cidade do Natal podem desfrutar da diversidade gastronômica na praça de alimentação, com opções para todos os gostos e preços acessíveis, a partir de R$ 6. Entre as comidas, destacam-se cupim soleado com mandioca, comida japonesa, opções veganas e diversos lanches.

City Tour de Natal - O City Tour de Natal segue com saídas da Cidade do Natal às 18h, 19h e 20h. O tour acontece até o dia 30 de dezembro, exceto em dias específicos.

A Cidade do Natal funciona diariamente das 17h30 às 22h30, até 31 de dezembro.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também