Perkons suspende desligamento de radares na capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) depositou parte da dívida com a Perkons SA e o desligamento dos 144 aparelhos de fiscalização da empresa foi suspenso.

Em nota, a Perkons informou que foi procurada na quinta-feira (25) pelo órgão de trânsito com o compromisso de pagamento de parte da dívida cujo valor não foi informado.

Parte do valor foi depositado nesta sexta-feira (26) e a prestação dos serviços objeto do contrato em questão serão retomadas ao longo do dia. “A Perkons notificou novamente o órgão sobre a necessidade de um plano de quitação do montante devido num prazo de dez dias”, disse em nota.

Em Campo Grande, a empresa tem 12 radares que foram os primeiros a serem desligados na quinta. Veja os locais.

Deixe seu Comentário

Leia Também