Prefeitura contrata empresa por R$ 20 milhões para obras no Córrego Anhanduí

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quinta-feira (08) um contrato no valor de R$ 20.997.679,09 para a realização de obras de contenção das margens do Córrego Anhanduí, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel. A empresa HF Engenharia e Construção Ltda será responsável pelos trabalhos, que cobrirão o trecho entre a Rua da Abolição e a Rua Bom Sucesso.

O prazo previsto para a conclusão das obras é de 540 dias, a contar a partir do recebimento da Ordem de Execução dos Serviços pela contratada. O contrato é celebrado entre o Município de Campo Grande, com a interveniência da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), e a HF Engenharia e Construção Ltda.

Essa ação integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, em parceria com o município.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também