Prefeitura convoca candidatos aprovados em concursos de 2016

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), nesta segunda-feira (29), a convocação de 155 candidatos classificados em concursos públicos de 2016. Os convocados devem comparecer no prazo de cinco dias úteis para receber orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Foram convocados 127 professores de educação infantil dividos em matérias de educação física, história, geografia, inglês, matemática e ciências.

A orientação sobre o processo de nomeação e posse ocorrerá de acordo com a data especificada no Quadro do Anexo Único aos editais 11/2019 e 12/2019, no Auditório da Subsecretaria de Defesa do Consumidor (Procon Municipal), sito na avenida Afonso Pena, 3.128, centro no prazo de 5 dia úteis,.

O candidato que não comparecer dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga.

Será considerado desistente do Concurso Público, perdendo a vaga respectiva, o candidato aprovado que: a) não se apresentar no prazo estabelecido na legislação vigente; b) não comprovar os requisitos exigidos para investidura no cargo; c) não apresentar a documentação comprobatória necessária para investidura no cargo; d) não se apresentar para tomar posse no prazo estabelecido.

A lista dos convocados e os editais poderão ser conferidos na íntegra na edição nº 5.637 do Diogrande , a partir da página 21.

Deixe seu Comentário

Leia Também