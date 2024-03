Prefeitura divulga empresas vencedoras para reforma de terminais de ônibus

A Prefeitura de Campo Grande, sob comando da prefeita Adriane Lopes, anunciou as empresas selecionadas para realizar as reformas nos terminais de ônibus da capital. A divulgação foi feita através do Diário Oficial de Campo Grande desta segunda-feira (18).

As obras, cujo custo estimado é de R$ 3.447.052,09, foram atribuídas às seguintes empresas, de acordo com os resultados da Concorrência Pública nº 051/2023:

A empresa RAFAEL TOGNINI PEREIRA LTDA ficou responsável pelo Terminal Bandeirantes (Lote 01) e pelo Terminal Guaicurus (Lote 03).

A empresa CR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME foi selecionada para o Terminal General Osório (Lote 02), Terminal Júlio de Castilho (Lote 04), e Terminal Nova Bahia (Lote 05).

A solicitação para a realização dessa licitação partiu da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), com a intermediação da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).

