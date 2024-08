Prefeitura entrega novos contratos de Reurb nesta quinta-feira

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) entregará nesta quinta-feira (15), 40 contratos de Reurb (Regularização Fundiária Urbana).

As entregas serão realizadas na sede da instituição, na rua Íris Loureiro Viana, nº 415, às 16h. Todas as famílias beneficiadas assinarão um contrato de compra e venda conforme a análise documental, com valor a depender da classificação da modalidade, Reurb-S ou Reurb-E.

Esse instrumento jurídico confere às famílias, a segurança da titularidade de seus imóveis, garantindo a tranquilidade necessária para que o cidadão possa investir em reformas e ampliações, além de promover a valorização desses imóveis.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também