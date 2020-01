Prefeitura recebe kits escolares 28 dias antes do início das aulas

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Os kits escolares da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande começaram a chegar na prefeitura. Foram recebidos 100 mil kits que serão entregues a 106 escolas de ensino fundamental e 95 Escolas Municipal de Educação Infantil (EMEI).

Há 28 dias do início do ano letivos nas escolas, a secretária-adjunta de Educação, Soraia Campos, disse que o trabalho de acompanhamento foi feito para que as entregas não ficassem para última hora. “Nós trabalhamos duramente para que nós não tivéssemos tanta correria na hora da entrega. Isso é muito importante, porque agiliza nosso trabalho de entrega, que é feito por setores”, explicou

O superintendente de gestão administrativa financeira e de convênios da Secretaria de Educação, Walter Pereira, falou da logística da fase de entrega dos kits. “Estamos organizando a entrega e garantimos que será feita antes do início das aulas. Estamos montando uma equipe de logística onde vamos separar os kits e começar a distribuição imediatamente. Hoje, se nos pegarmos um kit deste, verificamos que os materiais são de excelente qualidade e que a criança vai utilizar por um longo tempo. Estamos preocupados em gerar economia, mas sem esquecer da qualidade para nossas crianças”, detalhou.

Cada regiãos receberá o kit de acordo com o cronograma elaborado pela prefeitura.

