Procon Municipal e Águas Guariroba firmam parceria inédita para facilitar atendimento

O Procon Municipal e a Águas Guariroba anunciaram, nesta segunda-feira (24), uma iniciativa inédita. Uma parceria que visa facilitar o atendimento e a resolução de demandas dos consumidores a partir de um termo de cooperação técnica.

Agora, a Águas Guariroba conta com uma sala de atendimento dentro da sede do Procon Municipal, na Avenida Afonso Pena, nº 3128. O objetivo é agilizar e facilitar o processo de resolução de conflitos entre consumidores e a concessionária.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar essa parceria com a Águas Guariroba, que certamente trará benefícios significativos aos consumidores de nossa cidade. Com a presença da concessionária em nossa sede, tenho certeza de que conseguiremos agilizar a resolução de demandas e proporcionar um atendimento mais eficiente e transparente”, disse o subsecretario do Procon Municipal, José Costa Neto.

Com a presença de representantes da Águas Guariroba dentro das instalações do Procon, os consumidores terão acesso direto a informações, esclarecimentos e encaminhamentos de suas demandas.

A fundação atende de segunda-feira a Sexta-Feira das 07:30 as 11:00 e das 13:00 as 17:30.

