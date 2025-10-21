Projeto "Som para Todos" oferece aulas de música gratuitas a crianças nas Moreninhas

O projeto “Som para Todos”, desenvolvido pela ONG Estrela Branca, começou a oferecer aulas gratuitas de instrumentos de cordas para crianças do bairro Moreninhas, em Campo Grande. Com o apoio de uma emenda parlamentar do deputado federal Beto Pereira (PSDB-MS), foram adquiridos 20 instrumentos, entre violinos e violoncelos, possibilitando a formação de duas turma.

As aulas são dividas em duas turmas, uma de manhã e a outra a tarde, três vezes por semana, com duração de duas horas cada. O projeto oferece estrutura completa: professores qualificados, aulas teóricas e práticas, e instrumentos próprios. Para muitos participantes, é a primeira oportunidade de contato com a música clássica.

Aos 8 anos, Hadassa Lima Chaves já demonstra talento. Após apenas três aulas, consegue tocar trechos da música “My Heart Will Go On”, conhecida pela trilha sonora do filme Titanic. “Nunca tinha tocado um violino, e estou adorando a experiência”, comentou.

Gislaine Valejo Alves, mãe de Amaral, de 11 anos, também celebra a iniciativa. “Assim que soube do projeto, corri para matriculá-lo. Ele tocava violino em outro projeto no Dom Antônio Barbosa. Não apenas a música melhora o comportamento em casa, mas também desenvolve a capacidade dele. O corpo e a mente se beneficiam”, contou.

O coordenador da ONG, Gilson Natis, afirma que o objetivo vai além do aprendizado musical. “Disponibilizamos dois professores e os instrumentos. Os alunos têm aulas teóricas e práticas. Não falta nada, é uma escola de música completa”, afirma Natis.

Para o professor Michel Marques, é gratificante acompanhar os primeiros passos dos alunos no violino, já que a maioria deles nunca tinha tido contato com o instrumento antes. “Trata-se de tudo novo para eles; estão começando do básico, passo a passo. É muito bom estar com eles e ensiná-los”, explica.

Presente na inauguração do projeto, o deputado Beto Pereira destacou a importância de apoiar atividades culturais no contraturno escolar. “Fico feliz em ver uma emenda do meu trabalho transformando vidas. Se de 35 alunos, cinco seguirem na arte, já fará uma grande diferença e evitará que estejam nas ruas, sem perspectiva”, afirmou.

A ONG Estrela Branca atua há mais de 10 anos com projetos sociais em Campo Grande. Além da música, mantém iniciativas esportivas, recreativas e ações de distribuição de alimentos. Em 2023, também recebeu apoio parlamentar para a aquisição de um veículo, facilitando a logística das ações na capital.

