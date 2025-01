Publicado termo de posse de eleitos em Campo Grande

Devidamente diplomados e empossados, os eleitos para exercerem mandatos pelos próximos quatro anos à frente do Executivo e Legislativo de Campo Grande, tiveram seus termos de posse publicados em Diário Oficial nesta sexta-feira (3), um dos últimos ritos administrativos.



A cerimônia no dia 1° de janeiro, foi conduzida no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, e presidida pelo vereador Carlão (PSB), dando posse aos parlamentares eleitos em ordem alfabética. Logo em seguida, foi dada posse à prefeita Adriane Lopes (PP) e depois à vice Camilla Nascimento (Avante), formalizando com a assinatura do termo.

Enquanto o trabalho de Adriane Lopes ‘começa’ oficialmente a partir de sua posse, a prefeita ainda tem uma tarefa a cumprir, apresentar e nomear seu secretariado, que conduzirá as pastas, agora reformadas.



Já os vereadores, apesar de terem começado as articulações, voltam ao plenário pela 12ª Legislatura no dia 17 de fevereiro, com a sessão inaugural, às 9h e realizam a primeira sessão ordinária, já com projetos em mãos, no dia seguinte (18).



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também