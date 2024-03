Reunindo todas as idades, Festival de VerÃ£o no Parque acontece no domingo

Com a promessa de ter atrações para todas as idades, o Festival de Verão no Parque chega a sua segunda edição no próximo domingo, dia 10 de março, no Parque das Nações Indígenas, trazendo opções de lazer e atividades físicas à população.

O evento será repleto de atividades gratuitas como: ioga, Fire bikers kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras atividades.

O Festival de Verão no Parque também terá a 17° Edição da corrida e caminhada feminina, em comemoração ao Dia da Mulher.

O objetivo do evento é proporcionar opções de atividades físicas e de lazer, esportes de participação, bem como momentos culturais no Parque das Nações Indígenas, destinado a todos.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges, é um momento para toda a família ter a oportunidade de realizar práticas esportivas e atividades de lazer em conjunto.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, salienta o compromisso em proporcionar eventos que deem atenção à saúde e ao bem-estar da população.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também