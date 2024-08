Riedel lamenta morte de Silvio Santos e cita legado de apresentador

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, usou as redes sociais para lamentar a morte do apresentador, empresário e dono do SBT, Silvio Santos, ocorrida na madrugada deste sábado (17), em um hospital de São Paulo.

Na mensagem publicada em seu perfil no Instagram, Riedel colocou Silvio como um dos maiores comunicadores da história do Brasil.

"Com profundo pesar, nos despedimos de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Que seu legado continue inspirando futuras gerações", escreveu na nota.

Silvio Santos estava internado desde o início de agosto. Poucas horas após o anúncio do falecimento do apresentador, o Hospital Albert Einstein, divulgou a causa da morte.

Segundo o hospital, o empresário sofreu uma broncopneumonia, consequência de uma infecção pelo vírus da Influenza (H1N1). Essa condição é um tipo de pneumonia que causa inflamação dos alvéolos, responsáveis pela troca de oxigênio com o sangue.

Em nota no X, antigo Twitter, o SBT enfatizou que Silvio foi responsável por levar alegria e amor a todos os brasileiros por meio da televisão.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muita grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão".

