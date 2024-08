Morre o apresentador Silvio Santos, aos 93 anos

O apresentador, empresário e dono do SBT, Silvio Santos, morreu aos 93 anos, neste sábado (17), após estar internado desde o início do mês em um hospital particular de São Paulo. A informação foi confirmada pela própria emissora através da rede social, mas a causa da morte não foi revelada.

Em nota no X, antigo Twitter, o SBT enfatizou que Silvio foi responsável por levar alegria e amor a todos os brasileiros por meio da televisão.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muita grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão".

Conforme o G1, em 18 de julho de 2024, o comunicador foi internado no Hospital Albert Einstein, na capital paulista, para se recuperar de H1N1. Teve alta dois dias depois. Em 1º de agosto do mesmo ano, voltou a ser hospitalizado, segundo a assessoria de imprensa da emissora, para passar por exames de imagem.

Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977.

