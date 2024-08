Sem homenagens, velório de Silvio Santos será restrito à família

Por decisão da família, o velório do apresentador Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, acontecerá em cerimônia fechada, apenas com a presença de familiares.

Segundo o Metrópoles, a previsão é que o dono do SBT seja sepultado na manhã de domingo (18), no Cemitério Israelista do Butantan, em São Paulo. O empresário era judeu.

Silvio Santos faleceu às 4h50 deste sábado no hospital Albert Einstein. Segundo a instituição de saúde, o apresentador morreu vítima de uma broncopneumonia após infecção por H1N1.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também