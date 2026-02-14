Menu
Rio Taquari volta a subir e coloca Coxim em situação de emergência

O rio ultrapassou a cota de emergência de 500 cm

14 fevereiro 2026 - 14h32Luiz Vinicius
Régua no rio Taquari, em CoximRégua no rio Taquari, em Coxim   (Imasul)

A altura do rio Taquari voltou a subir e colocou a cidade de Coxim novamente em situação de alerta. O comunicado foi feito pelo Imasul (Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) durante este sábado, dia 14.

De acordo com dados da Plataforma de Coleta de Dados (PCD), o rio ultrapassou a cota de emergência de 500 cm, indicando potencial para provocar danos materiais e riscos à integridade da população ribeirinha e de áreas próximas ao curso hídrico.

Mesmo após a redução observada na última semana, o nível do rio voltou a subir em decorrência das chuvas registradas nas últimas 24 horas. No início da noite de ontem (13), a marca atingiu novamente a cota considerada de inundação.

A previsão meteorológica elaborada pelo Cemtec aponta variação de nebulosidade, possibilidade de pancadas de chuva e influência de frente fria nos próximos dias, especialmente na bacia do rio Coxim, afluente do Taquari.

Diante do quadro, o Imasul recomenda atenção das autoridades locais e informa que, após deliberação técnica, será acionada a Defesa Civil do Mato Grosso do Sul para acompanhamento e adoção das medidas necessárias de prevenção e resposta.

